Україна має намір активізувати співпрацю з Аргентиною в аграрній сфері

Україна має намір активізувати співпрацю з Аргентиною щодо ряду напрямків в аграрній сфері, а також збільшити товарообіг між державами, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на заступника глави відомства з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

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"Сьогодні товарообіг сільськогосподарської продукції між нашими країнами, досить низький. Основна частина з нього - це імпорт аргентинської продукції в Україну. Нам слід більш активно освоювати аргентинський ринок і шукати ніші, в яких ми можемо бути конкурентними", - цитує прес-служба Трофімцеву.

Згідно з повідомленням, українська сторона зацікавлена у співпраці з аргентинськими партнерами по таким напрямкам, як управління водними ресурсами та розвиток систем зрошення. Зі свого боку, Аргентина має намір активізувати співпрацю з нашою країною в сферах тваринництва, виноградарства та виноробства, а також розглядає можливість створення спільного логістичного центру.

Прес-служба додала, що Аргентина також зацікавлена в експорті сільськогосподарської техніки в Україну.

"Ще одним цікавим напрямком для нашого співробітництва і спільних проектів може стати розвиток сільськогосподарської техніки та обладнання в Україні. Аргентина хоче експортувати техніку або окремі компоненти в Україну. Ми хочемо розвивати внутрішнє виробництво, тому бачимо великі можливості для кооперації в цьому напрямку, в тому числі для експорту в треті країни", - наводяться в повідомленні слова Трофімцевої.

За даними Мінагропроду, товарообіг між Україною і Аргентиною в 2016 році збільшився на 26,2 мільйона доларів у порівнянні з 2015 роком і становив 53,9 мільйона доларів. Імпорт становив 53,85 мільйона доларів, при цьому Україна майже нічого не експортувала до цієї держави. Основні продукти імпорту: риба, ракоподібні, молюски, плоди, горіхи та цедра, насіння олійних культур, тютюн і вироби з нього.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод має намір організувати поточного року торговельні місії в ЄС, Індії, а також країни Близького і Середнього Сходу для просування на цих ринках вітчизняної сільгосппродукції.

За даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 мільярда доларів (38,1%).

Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олія та насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7%, 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів) і США (0,9%, 45 мільйонів доларів).