Експерти підрахували, скільки коштуватиме великодній кошик для українців

Великодній кошик, що складається з паски, яєць, сиру, твердого сиру, вершкового масла, буженини, домашньої ковбаси, сала і хрону, в цьому році обійдеться українцям в 377 грн, що на 28 грн., або 8%, дорожче порівняно з 2016 роком, повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

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«У 2017 році вартість великоднього кошика за середніми цінами на початок квітня становитиме близько 377 грн. Це на 28 грн, або на 8% дорожче, ніж у минулому році, коли мінімальний набір продуктів коштував 349 грн», - йдеться в повідомленні.

Вартість основної складової кошика, паски домашнього приготування, становитиме в середньому близько 60 грн за 1 кг. У магазині готова паска коштуватиме від 65 до 174 грн за 1 кг.

За даними експертів, найдорожчими складовими святкового кошика будуть м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 72 грн і буженина (0,5 кг) – 68 грн. Порівняно з 2016 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 5%, а домашньої ковбаси – на 18%. Півкіла сала обійдеться в 20 грн з розрахунку 25-67 грн за 1 кг.

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Півкіла твердого сиру коштуватиме близько 53 грн., вершкового масла – 51 грн і сиру – 24 грн.

Найдешевшими будуть яйця (10 шт) – у середньому 17 грн і хрін – 11 грн за 250 г.

Експерти підрахували, що у разі використання для великоднього кошика інших, неосновних складових, таких як помідори, огірки, яблука, червоне вино, його вартість зросте до 520 грн, що на 31 грн., або 6,3%, більше порівняно з 2016 роком.

«Таке зростання зумовлене порівняно раннім Великоднем, коли ціни на сезонні овочі ще високі», - пояснила прес-служба.

Довідка УНІАН. У 2017 році християни відзначають свято Великодня 16 квітня.