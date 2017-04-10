Україна з початку року збільшила експорт цукру в 9 разів

Україна в січні-березні поточного року експортувала 267,4 тисячі тонн цукру, що у 9 разів перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба асоціації "Українська аграрна конфедерація".

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У грошовому вираженні Україна в першому кварталі експортувала цукру на 131,5 мільйона доларів, що становить 1,3% у загальній структурі національного експорту.

Згідно з повідомленням, основними покупцями українського цукру в січні-березні цього року стали Кот-Д'івуар (12,3%), Шрі-Ланка (12,2%) і М'янма (9,1%).

Раніше Національна асоціація цукровиробників України "Укрцукор" повідомляла, що загалом з початку поточного 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) Україна експортувала 611,1 тисячі тонн цукру.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські підприємства за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, експортували 344 тисяч тонн цукру, що в 33 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. За цей період, як повідомляв "Укрцукор", вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн. Всього в Україні в сезон цукроваріння працювало 42 цукрових заводи.

В 2015-2016 МР аграрії експортували 113 тисяч тонн цукру.

У минулому році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру - на 40%.

У 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тисяч га проти 239 тисяч га у 2015 році.