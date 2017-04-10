В Одеській області зафіксували новий спалах чуми свиней

В Одеській області в мисливських угіддях зафіксовано черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС).

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області, вірус виявлений при дослідженні проб біоматеріалів, відібраних від чотирьох диких кабанів, відстріляних для проведення моніторингу АЧС.

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Моніторинг проводився в мисливських угіддях ТОВ МТ "Південь" Кармелюковского мисливського господарства Балтського району.

Зазначається, що 8 квітня в одній пробі виявлено ДНК вірусу АЧС.

Загалом в зазначеному мисливському господарстві налічується близько 40 голів диких кабанів.

На даний час в осередку захворювання пвживають заходів з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2017 року в Україні зареєстровано понад 60 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 10 березня, на території України ветеринари зареєстрували 200 спалахів АЧС в 23 областях.

За підсумками цього року ветеринари прогнозують в Україні 200-250 спалахів АЧС, тоді як минулого року було зареєстровано 91 випадок зараження.

За даними голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу склали близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.