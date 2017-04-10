У Мінагропроді повідомили, коли буде економічний ефект від відкриття ринку землі

Економічний ефект від відкриття ринку землі в Україні буде видно не раніше ніж через 5-7 років, при цьому земельну реформу слід проводити поступово і послідовно. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на академіка аграрних наук України та Франції, радника з питань сільського господарства Жан-Жак Ерве.

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"Правильним рішенням буде відкривати ринок землі поступово. Не треба з цим поспішати, поки економічна ситуація не стабілізується. Щоб побачити ефект від земельної реформи, потрібно мінімум 5-7 років", – цитує Ерве прес-служба.

У повідомленні зазначається, що земельна реформа є однією з найскладніших, але саме вона дуже важлива для подальшого економічного розвитку держави, а основним показником якісного впровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення стане збільшення кількості малих і середніх виробників.

Як повідомляв УНІАН, згідно листа про наміри українського керівництва Міжнародного валютного фонду, Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільськогосподарського призначення, а з 2018 року, після закінчення терміну мораторію, запустити продаж сільгоспземель.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до 2018 року.

Експерти і суспільство розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземлі. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.