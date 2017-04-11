Чума свиней в Україні: карантин діє в 23 населених пунктах 13 областей

Карантин через спалахи небезпечного вірусного захворювання – африканської чуми свиней - діє в 23 населених пунктах в 13 областях України, повідомила УНІАН прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"Станом на 10 квітня карантин продовжує діяти в 23 неблагополучних пунктах з АЧС", - йдеться в повідомленні.

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Прес-служба повідомила, що найбільше таких пунктів зафіксовано в Донецькій (4), Запорізькій (3), Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Київській і Вінницькій (по 2) областях.

У місцях, де оголошено карантин, вводяться обмежувальні заходи, блокується переміщення свиней та продукції тваринництва, вилучається худобу, проводиться дезінфекція. Карантин у населеному пункті оголошується на 40 днів. Якщо за цей час ветеринари не виявлять на його території нові спалахи, такий населений пункт вважається оздоровленим.

За даними Госпродпотребслужбы, при проведенні заходів по ліквідації АЧС з 2012 року ветеринари вилучили і знищили понад 127 тисяч голів свиней. Зокрема, з початку поточного року - понад 4,8 тисячі голів.

Згідно з повідомленням, за останні 5 років вони оздоровили 189 з 212 неблагополучних щодо АЧС пунктів. При цьому в оздоровлених пунктах не було зареєстровано жодного випадку повторного захворювання.

У відомстві додали, що однією з основних причин поширення вірусу АЧС є відсутність дієвого контролю при внутрішньодержавному переміщення живих тварин і сировини у зв'язку з ліквідацією ветеринарної міліції та відсутністю відповідних повноважень у Національній поліції. Також поширенню захворювання сприяє торгівля тваринами на стихійних ринках, подвірний забій свиней і реалізація продуктів їх забою, нехтування елементарними заходами біобезпеки, в переважній більшості в особистих підсобних господарствах громадян і дрібних спеціалізованих підприємствах, маленькі штрафи за поширення хвороби і т. д.

Прес-служба додала, що, враховуючи динаміку поширення захворювання, у 2017 році можна очікувати 200 випадків захворювання.

Всього з початку поточного року ветеринари зареєстрували в Україні 64 спалаху АЧС проти 91 за весь минулий рік.

Як повідомляв УНІАН, за даними глави Госпродпотребслужбы Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу склали близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.