Державна зернова корпорація вдвічі збільшила експорт борошна

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) з початку поточного 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 - червень 2017) експортувала 43 тис. тонн борошна і понад 20 тис. тонн висівок, що більш ніж у два рази перевищує показники за аналогічний період 2015-2016 МР.

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Про це повідомила прес-служба корпорації з посиланням на директора департаменту елеваторної діяльності та реалізації готової продукції ДПЗКУ Геннадія Гордієнка.

У прес-службі зазначили, що з зазначеним обсягом поставок на зовнішні ринки ДПЗКУ займає перше місце в країні з експорту борошна.

«З липня ми відвантажили на зовнішні ринки майже 43 тис. тонн борошна і понад 20 тис. тонн висівок, що значно перевищує показники минулого сезону. Зокрема, за аналогічний період 2015-2016 МР корпорація експортувала 19,5 тис. тонн борошна і 4,7 тис. тонн висівок. Маємо зростання більше ніж у 2 рази», - цитує прес-служба Гордієнка.

За даними прес-служби, в даний час держпідприємство експортує борошно в країни Північної Африки, Анголу, Ізраїль, Палестину, ОАЕ, Індонезії, Кореї, Домініканську Республіку, Венесуелу та інші.

У поточному році держкорпорація планує розширити експортний портфель готової продукції і почати поставки на зовнішні ринки пластівців і мюслі.

Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ планує до 2019 році збільшити експорт борошна – до 280 тис. тонн.

В 2015-2016 МР українські аграрії експортували 344 тис. тонн пшеничного борошна, що на 32,5% більше, ніж у 2014-2015 МР, при цьому ціна української борошна була найнижчою в світі.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.