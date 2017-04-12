Свинина в Україні за рік подорожчала на 10-20%

Роздрібні ціни на українську свинину станом на початок квітня скоротилися порівняно з попереднім місяцем в середньому на 3%, повідомила прес-служба асоціації «Свинарі України» (АСУ).

Читайте такожЗростання цін в Україні прискорилося до 15,1%

Згідно з повідомленням, свинячі стейк, корейка і стегно подешевшали на 3%. Свинячий ошийок втратив у ціні в середньому 2,1%, і в кінці першого тижня квітня коштував 101 грн/кг. Ціна на свинячі грудинки і лопатки скоротилася на близько 1%, а вартість свинячого фаршу зменшилася на 3,9% - до 63,5 грн/кг. За даними прес-служби, не подешевшала тільки свиняча вирізка, яка станом на кінець першого тижня поточного місяця коштувала в середньому 109,8 грн/кг.

В АСУ додали, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року свинина подорожчала в середньому на 11,8-22,1% залежно від м'ясної частини. Пов'язано це, в першу чергу, із зростанням закупівельних цін на цю продукцію, які збільшилися у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року в середньому на 20%.

За даними прес-служби, відхилення цін на свинину в зв'язку з наближенням великодніх свят становило 7,3%, що значно менше порівняно з торішнім святковим періодом.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», в другій половині квітня очікується підвищення цін на більшість продуктів тваринного походження. М'ясо подорожчає в середньому на 7-12%. Однак цей стрибок буде короткостроковим, ближче до кінця квітня ціни стабілізуються.

Національний центр «Інститут аграрної економіки» раніше повідомляв, що великодній кошик, що складається з паски, яєць, сиру, твердого сиру, вершкового масла, буженини, домашньої ковбаси, сала і хрону, цього року обійдеться українцям в 377 грн, що на 8% дорожче, порівняно з 2016 роком.