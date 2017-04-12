Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту пшениці з України

Міністерство сільського господарства США (USDA) в квітні підвищило прогноз експорту пшениці в Україні в поточному 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016-червень 2017) на 0,8 млн тонн порівняно з березневим прогнозом – до 17,3 млн тонн.

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У той же час, згідно з повідомленням на сайті відомства, оцінка обсягів урожаю пшениці в Україні не змінилася і залишилася на рівні 26,8 млн тонн.

Прогноз експорту фуражного зерна в Україні в квітні також трохи підвищився – до 24,11 млн тонн з 23,91 млн тонн. Оцінка врожаю кормового зерна збереглася на рівні 39,21 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності. Зокрема, у 2016 році аграрії зібрали 26 млн тонн пшениці, близько 28 млн тонн кукурудзи на зерно, 9,4 млн тонн ячменю, 391,5 тис. тонн жита, 499 тис. тонн вівса, 176,4 тис. тонн гречки, 745,6 тис. тонн гороху і 64,8 тис. тонн рису.

Згідно інформації українського аграрного відомства, за підсумками 2016-2017 маркетингового року (МГ, липень 2016 - червень 2017) аграрії планують встановити новий рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур. Попередній рекорд був зафіксований в 2015-2016 МГ на рівні 39,4 млн тонн.