В Україні з початку місяця подешевшали яйця

Ціни на яйця в Україні з початку квітня скоротилися на 14,1% порівняно з попереднім місяцем і склали в середньому 10,87 гривні за десяток, повідомила прес-служба асоціації "Українська аграрна конфедерація" з посиланням на дані Державної служби статистики України.

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"Попри наближення Великодня, ціни на яйця в Україні продовжують падати. За результатами першої декади квітня десяток яєць на споживчому ринку обійдеться в середньому в 10,87 гривні, що на 14,1% поступається цінами кінця березня", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що падіння цін на яйця спостерігалося на ринку ще з середини лютого. Тільки за останній місяць споживчі ціни на цей продукт просіли на 26,7%.

За даними УАК, загалом з початку року яйця подешевшали на 48,1%.

При цьому порівняно з аналогічним періодом минулого року яйця подорожчали на 2,8% або 0,3 гривні за десяток.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного центру "Інститут аграрної економіки", великодній кошик, що складається з паски, яєць, сиру, твердого сиру, вершкового масла, буженини, домашньої ковбаси, сала і хрону, в цьому році обійдеться українцям в 377 гривні, що на 8% дорожче, порівняно з 2016 роком.

Згідно з інформацією Державної служби статистики, середні ціни реалізації яєць в Україні в 2016 році скоротилися на 16,8% порівняно з 2015 роком.

У 2017 році католики та православні відзначають свято Великодня 16 квітня.