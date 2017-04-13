"Укрзалізниця" повинна інвестувати в тягу, щоб уникнути колапсу перевезень - вантажовідправники

Відсутність інвестицій з боку "Укрзалізниці" в модернізацію і оновлення локомотивної тяги загрожує зірвати експорт нового врожаю зернових. Про це заявив генеральний директор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тарас Висоцький.

За його словами, ситуація з локомотивами і рухомим складом "Укрзалізниці" залишається плачевною.

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"Всі ті питання, які підіймалися восени і взимку, не вирішені. І якщо їх не вирішити протягом трьох-чотирьох місяців, ми отримаємо ті ж проблеми, як минулого літа і восени – будуть зриви поставок, штрафи. Нажаль, нічого не зроблено, щоб новий маркетинговий рік пройшов краще, ніж поточний. Суттєвого прориву не відбулося. Проблема відчувається менш гостро тільки тому, що зараз не сезон і основні піки вже пройдені. Не можна сказати, що проблему системно вирішували. Ті ж проблеми залишаються з тягою, рухомим складом – часто немає фізичної можливості завести вагони, поставити під загрузку чи забрати з загрузки, проблеми безпосередньо з кількістю вагонів", - зазначив Тарас Висоцький.

Він підкреслив, що зараз вирішити проблему дефіциту вагонного парку вантажовідправники намагаються самостійно.

"Аграрії вже не чекають, тому що розуміють, що на державу надіятися не варто. Аграрії самі по мірі можливості досить активно закуповують вагони-зерновози зі своїх власних ресурсів. Але основний ризик полягає в тому, що, на жаль, інвестиції "Укрзалізниці" в тягу мінімальні, їх майже немає. І може виникнути ситуація, що зерновози будуть, але їх не буде чим возити", - зазначив Тарас Висоцький.

За словами голови об'єднання "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, критичний стан, в якому зараз знаходяться локомотиви "Укрзалізниці", може привести до зупинки залізничних вантажоперевезень для багатьох галузей.

"На сьогодні знос локомотивів складає більше 90%, і "Укрзалізниця" в них майже не інвестує. Виходить, що локомотиви більше стоять на ремонті, ніж працюють. Дефіцит і зношеність тяги на сьогодні є тією проблемою, яка вже в найближчому майбутньому може коштувати всім нам дуже дорого. Адже при тому підході, який демонструє "Укрзалізниця", ситуація буде тільки погіршуватися. Жалюгідний стан тяги – це проблема, яка вимагає негайних заходів", - заявив Олександр Каленков.

За його словами, в умовах обмежених фінансових ресурсів "Укрзалізниці" потрібно збільшити інвестиції в локомотивну тягу, а не розпорошувати кошти на покупку вагонів.

"Укрзалізниця" повинна зосередитися на інвестиціях в тягу, в локомотиви. Вагони ми можемо купити самі, щоб, врешті-решт, убезпечити себе від ризику залишитися без рухомого складу. Бізнес постарається забезпечити себе вагонами, які ми чесно закупимо в українських виробників. Зрештою, хто, як не вантажовідправники, знають, скільки і яких вагонів їм потрібно. А з боку УЗ було б добре надати тим вантажовідправникам, хто експлуатує власні вагони, якісь пільги чи знижки", - зазначив Олександр Каленков.

Як повідомлялося, нездатність "Укрзалізниці" транспортувати сировину для металургів в 2016 році призвела до того, що меткомбінати України випустили на 5 мільйонів тонн сталі менше ніж заплановано, в результаті чого державний бюджет втратив 50 мільярдів гривень. Аграрії через проблеми з логістикою, що були викликані постійними перебоями з локомотивною тягою і дефіцитом вагонів-зерновозів, в минулому році втратили 20 мільярдів гривень.