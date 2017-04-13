Україна може збільшити виробництво сої на 10-12% - Мінагропрод

Україна поточного року збільшить посівні площі під соєвими бобами на 100-200 тисяч га, до більш ніж 2 мільйонів га, що сприятиме зростанню валового збору цієї культури на 10-12%, повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства України Олена Ковальова на прес-конференції в Києві.

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"На сьогодні під посівами сої перебуває 1,9 мільйона га. Виробництво - 4,3 мільйона тонн. В цьому році ми очікуємо подальшого зростання і розширення площ на 100-200 тисяч га і, відповідно, зростання валового збору на 10-12% і навіть більше", - сказала вона.

Ковальова повідомила, що в 2016 році Україна експортувала на зовнішні ринки близько 2,7 мільйона тонн сої на суму понад 985 мільйона доларів. Основним споживачем вітчизняної сої є країни Європейського Союзу.

За її даними, експорт соєвого шроту з України минулого року становив 325 тисяч тонн, з яких 83% було поставлено в ЄС.

"325 тисяч тонн (соєвого шроту – УНІАН) було експортовано в минулому році. При тому, що буквально 5 років тому ця цифра становила 15 тисяч тонн. Тобто ринок зростає", - йдеться в повідомленні.

При цьому Ковальова підкреслила, що найбільш перспективним є виробництво та експорт органічної сої, яка стоїть на 70% дорожче сої традиційного виробництва. "Вартість органічної сої становить до 680 доларів – це значна премія і бонуси для наших виробників", - додала чиновниця.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт", аграрії в першому півріччі поточного 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) експортували 1,9 мільйона тонн соєвих бобів, що на 51% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого сезону. У 2016-2017 МР Україна постачала сою в 30 країн. Основними споживачами цього продукту є Туреччина, Єгипет, Іран та ЄС.