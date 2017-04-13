Україна значно збільшила експорт м'яса птиці

Українські підприємства за перші три місяці поточного року експортували 65 тис. тонн м'яса птиці, що на 57% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба асоціації «Українська аграрна конфедерація» (УАК).

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При цьому, згідно з повідомленням, в березні Україна експортувала 33,2 тис. тонн м'яса птиці, що перевищує сумарний показник експорту за два попередніх місяці та є рекордом за останні кілька років.

Зокрема, в 2016 році, за даними УАК, максимальний обсяг експорту цього продукту був зафіксований у квітні, коли вітчизняні сільгоспвиробники поставили на зовнішні ринки 25,2 тис. тонн м'яса птиці.

Як повідомляв УНІАН, у середині березня Ємен, Ірак, Йорданія, Катар і КНР ввели тимчасові обмеження на експорт м'яса птиці і продуктів птахівництва з усієї України. Крім того, ЄС, Саудівська Аравія і Гонгконг ввели тимчасову заборону на експорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва з областей, де реєструвалися спалахи пташиного грипу.

За даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. (42,5% всього експорту України).

Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олія і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту, 7 млрд дол.), Євросоюзу (27,5%, 4,2 млрд дол.), Африки (15,7%, 2,4 млрд дол.), СНД (7,7%, 1,2 млрд дол.), а також США (0,9%, 45 млн дол.).