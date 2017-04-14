Кенія виділила Україні квоту на безмитний експорт кукурудзи

Кенія виділила українським сільгоспвиробникам квоту на безмитний експорт 363 тис. тонн зерна кормової кукурудзи до 30 серпня, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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«Українські компанії отримали право безмитного експорту до Кенії зерна жовтої (кормової) кукурудзи до 30 серпня 2017 року в обсязі 363 тис. тонн. Відповідно до листа Міністерства сільського господарства, тваринництва та рибного господарства Кенії, визначаються 22 компанії Кенії, які мають право безмитного імпорту жовтої кукурудзи», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, 12 квітня Державне казначейство Кенії пом'якшило вимоги до вмісту ГМО в імпортованій кукурудзі. Відтепер товар має відповідати стандартам ЄС, згідно з якими допускається відсутність ГМО на 99,01%.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня торговий представник України Наталія Микольська інформувала, що Кенія планує безмитно імпортувати 450 тис. тонн української кукурудзи з допомогою механізму державних закупівель. Зазначалося, що держава також зацікавлена в імпорті вітчизняних продуктів харчування, простого переробного устаткування, фармацевтичних продуктів і устаткування для енергетичного машинобудування.

За даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становить 15,5 млрд дол. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, масло і насіння олійних культур, соя, цукор і м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.) і США (0,9% - 45 млн дол.).