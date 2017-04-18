У Росії підрахували, скільки мільярдів коштувала їм "помідорна війна" з Туреччиною

«Помідорна війна» з Анкарою коштувала Москві 1,3-1,5 мільярда доларів, а російські споживачі втратили можливість купувати дешеві турецькі томати.

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Такий висновок міститься в моніторингу економічної ситуації, підготовленому Російською академією народного господарства та державною службою, Інститутом Гайдара і Всеросійською академією зовнішньої торгівлі, повідомляє «Лента.ру».

Експерти відзначили, що через продембарго Росія втратила від 1,3 до 1,5 мільярда доларів, оскільки Туреччина у відповідь ввела мита на постачання низки російської продукції.

При цьому Анкара зуміла переорієнтувати експортні потоки в тому числі в ті країни, які мають з Росією особливі торгові режими. Зокрема, поставки в Білорусь зросли більш ніж у сім разів, в Казахстан — у 12,2 раза, в Азербайджан — 54,1 раа. У той же час у Росії місцеві виробники помідорів і огірків отримали нішу на ринку розміром 0,5 мільярда доларів.

З 15 березня Анкара ввела мита на ввезення російської продукції. За даними Bloomberg, Туреччина зважилася на це через збереження частини російських санкцій, які стосуються імпорту овочів, а також візового режиму.

Відносини між Росією і Туреччиною зіпсувалися після того, як 24 листопада 2015 року турецькі винищувачі ліквідували російський літак Су-24, який порушив повітряний простір країни.

З 1 січня 2016-го почали діяти санкції проти Туреччини. Вони, зокрема, стосувалися поставок продовольства до Росії. Відносини почали відновлюватися в середині минулого року. Після цього санкції стали пом'якшуватися, при цьому помідори та огірки залишаються під дією ембарго.