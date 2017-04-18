Україна значно збільшила експорт соняшникової олії

Великі та середні українські підприємства в березні цього року поставили за кордон 683,47 тис. тонн соняшникової олії, що на 59,2% більше, ніж у березні минулого року, і на 54,7% більше, ніж у попередньому місяці.

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Як повідомила прес-служба об'єднання підприємств із виробництва та переробки рослинних масел і жирів «Укроліяпром», в грошовому вираженні експорт становив 514,8 млн дол.

«За підсумками березня 2017 року експорт соняшникової олії з України досяг найвищої за всі роки позначки в 683,47 тис. тонн на суму 514,8 млн дол. Порівняно з березнем 2016 року зростання становило 159,2%, а порівняно з лютим 2017 року – 154,7%», – йдеться в повідомленні.

В цілому з початку поточного 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) українські підприємства збільшили експорт соняшникової олії на 29%. Зазначається, що найбільше зростання спостерігалося в перші три місяці цього року – на 35,8%. При цьому прес-служба не повідомила обсяг експорту за звітний період у натуральному вираженні.

Основними споживачами української соняшникової олії є Індія, країни ЄС, Китай і Туреччина.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, українські підприємства в 2016-2017 МР вироблять близько 5,5 млн тонн соняшникової олії, з яких близько 5 млн тонн відправлять на експорт.

Згідно з даними Державної служби статистики, виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в 2016 році збільшилося на 20,2% – до 4,4 млн тонн.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.

За даними асоціації «Укроліяпром», у 2016 році українські підприємства експортували рекордний обсяг соняшникової олії – 4,8 млн тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році.