Похолодання загрожує майбутньому врожаю плодових в Україні - синоптик

Погіршення погодних умов і заморозки до мінус 1-4 градусів вночі загрожують майбутньому врожаю плодових дерев в Україні, написала головний синоптик сайту Opogode.ua Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

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"Короткочасне похолодання - це вже може бути небезпечно для ніжного кольору майбутніх плодів фруктових. А що вже говорити про тривалому охолодженні?", - написала вона, додавши, що в найближчий тиждень потепління в Україні не передбачається.

Згідно з даними Діденко, найближчим часом на півдні, сході та в центрі країни можливі сильні опади, місцями дощ і мокрий сніг.

У зв'язку з цим синоптик закликала аграріїв приймати заходи для захисту плодових дерев від різкого перепаду температур.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов по всій Україні. У зв'язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня в Україні очікується холодна погода і заморозки вночі.

11 квітня керівник відділу агрометеорології Українського гідрометеоцентру Тетяна Адаменко повідомляла, що погодні умови в Україні сприяють нормальному розвитку ярих культур, сівбу яких аграрії почали на початку березня.