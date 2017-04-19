Українські аграрії за час роботи інструменту аграрних розписок залучили 850 мільйонів гривень

Вітчизняні аграрії за час роботи інструменту аграрних розписок в Україні з 2014 року залучили 850 млн грн фінансування за допомогою 103 аграрних розписок, повідомив керівник проекту «Аграрні розписки в Україні» Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Олексій Омельяненко на конференції в Києві.

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«Всього за цей час було зареєстровано 103 розписки, з яких 55 вже закриті. Цифра (обсяг залучених коштів -УНІАН) – 850 млн грн», - сказав він, додавши, що за звітний період було зареєстровано 63 фінансових і 40 товарних (під заставу майбутнього врожаю) аграрних розписок.

За словами Омельяненка, зараз розписки діють у 8 регіонах: у Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

Очікується, що в майбутньому цей механізм буде розширено на всю територію України.

Омельяненко додав, що основною метою функціонування механізму аграрних розписок в Україні є покращення доступу малих і середніх аграріїв до фінансових ресурсів.

Раніше Міністерство аграрної політики і продовольства повідомляло, що з початку поточного 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 - червень 2017) станом на початок квітня аграрії залучили 657,6 млн грн фінансування за допомогою 41 аграрної розписки.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про аграрні розписки», яким пропонується можливість для аграріїв використовувати в своїй діяльності аграрні розписки як товаророзпорядчі документи.

Механізм аграрних розписок є альтернативою банківському кредитуванню. У Мінагропроді неодноразово підкреслювали, що річна ставка за кредитами в українських банках є занадто високою для сільгосппідприємств.

Міністерство планує до кінця вересня 2017 року завершити формування єдиного національного реєстру і, як наслідок, запустити механізм кредитування сільськогосподарських підприємств за допомогою аграрних розписок по всій Україні.