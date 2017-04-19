Середні ціни сільгосппродукції в Україні зросли на 11%

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-березні 2017 року зросли на 11% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 8,2%, а тваринництва – на 23,2%.

У березні порівняно з лютим сільгосппродукція зросла в ціні на 1,6%. Зокрема, рослинницька продукція подорожчала на 3,1%, а тваринницької – подешевшала на 5,2%.

Порівняно з березнем 2016 середні ціни минулого місяця були вищими на 11,1%. Зокрема, ціна продукції рослинництва зросла на 8,6%, а тваринництва – на 26,1%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України у 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком. Продукція рослинництва в минулому році подорожчала на 16,3%, а тваринництва – на 1,7%.