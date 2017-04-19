Похолодання сповільнило хід весняно-польових робіт в Україні

Погіршення погодних умов і заморозки до мінус 5 градусів вночі сповільнили хід весняної посівної кампанії в Україні, повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

"У зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні знову сповільнилися темпи сівби ярих зернових культур", - йдеться в повідомленні.

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Так, згідно з даними агентства, станом на 18 квітня аграрії засіяли ранніми зерновими і зернобобовими 2,23 мільйона га, що на 3,5% менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Зокрема, сівбу ячменю відстає на 13% порівняно з 2016 роком. Так, станом на сьогодні засіяно 1,51 мільйона га проти 1,73 мільйона га в 2016 році. Яра пшениця посіяна на 155 тисяч га проти 156 тисяч га в 2016-му.

Найбільші побоювання в експертів викликають посіви кукурудзи. Станом на 18 квітня кукурудзою в Україні засіяно 341 тисяч га, що більше ніж у два з половиною рази відстає від торішнього показника (907 тисяч га). "Погіршення погодних умов може призвести до того, що плани Мінагропроду (4,5 мільйона га) можуть бути виконані не в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим аналітики зазначили, що посівна площа під горохом в Україні істотно перевищує торішню – на 71% і становить 372 тисячі га.

Прес-служба агентства додала, що в найближчі кілька днів холодна погода в Україні збережеться: вночі температура опуститься до мінус 5 градусів. У південних, східних та більшості центральних областей очікується дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади. Станом на 19 квітня у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях відзначається сніговий покрив від 2-3 см до 24-29 см.

Як повідомляв УНІАН, за даними агентства "АПК-Інформ", погіршення погодних умов і снігопади в Дніпропетровській області можуть негативно позначитися на посівах кукурудзи та озимого ріпаку.

Крім того, за даними синоптиків, погіршення погодних умов і заморозки до мінус 1-4 градусів вночі загрожують майбутньому врожаю плодових дерев в Україні. Зокрема, за деякими оцінками, можлива втрата врожаю плодових складе близько 30%.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов по всій Україні. У зв'язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня в Україні очікується холодна погода і заморозки вночі.