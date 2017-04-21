Похолодання не вплине на врожай озимих та ярих культур - Мінагропрод

Погіршення погодних умов і заморозки до мінус 5 градусів вночі істотно не вплинуть на майбутній врожай озимини і ярових культур, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на директора департаменту землеробства та технічної політики в АПК Володимира Топчія.

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Разом з тим, згідно повідомлення, похолодання загрожує багаторічним насадженням, які у фазі цвітіння стають найбільш вразливими. Зокрема, мова йде про цвітінні кісточкових - абрикоса, вишні, черешні, персика.

"Значне зниження температури на території України несе загрози для плодових дерев з квітучими суцвіттями і тими, які знаходяться на початкових фазах формування плодів", - наводяться в повідомленні слова Топчія.

Відзначається, що після стабілізації погодних умов експерти проведуть ретельний огляд посівів культур і багаторічних насаджень, на основі якого визначать обсяги можливих втрат.

За даними прес-служби, на більшості територій України пройшли сильні дощі, а в окремих регіонах випало до 50 мм снігу.

"Слід зазначити, що для окремих регіонів, таких як південні і східні, опади позитивно впливають на стан культур, адже відбулося значне збільшення вологи в ґрунті", - цитує прес-служба главу департаменту.

Як повідомляв УНІАН, за даними агентства "АПК-Інформ", погіршення погодних умов і снігопади в Дніпропетровській області можуть негативно позначитися на посівах кукурудзи та озимого ріпаку.

Синоптики відзначали, що погіршення погодних умов і заморозки до мінус 1-5 градусів вночі загрожують майбутньому врожаю плодових дерев в Україні. Зокрема, за деякими оцінками, можлива втрата врожаю плодових складе близько 30%.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов по всій Україні. У зв'язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня в Україні очікується холодна погода та заморозки вночі.