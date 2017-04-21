Дрібним фермерам після відкриття ринку обіцяють держземлю в розстрочку

Дрібні фермери після відкриття земельного ринку в Україні зможуть купувати землі державної власності у розстрочку, що дозволить їм поступово виплачувати вартість ділянки протягом 10-15 років під 7% річних від нормативної грошової оцінки ділянки.

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Як повідомив директор департаменту землеустрою, використання та охорони земель Державного агентства з питань геодезії, картографії та кадастру Олександр Краснолуцький в ході конференції в Києві, відповідна норма передбачена в законопроекті про обіг сільськогосподарських земель.

"Держава продаватиме землю, і дрібний фермер зможе отримати розстрочку платежу... Він зможе отримати розстрочку на 10-15 років під 7% річних. І він фактично за 10 років, замість того, щоб платити орендну плату, виплачуватиме вартість своєї ділянки, після чого отримає його у власність", - сказав Краснолуцький.

За його словами, на даний час Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з Госгеокадастром і з залученням ряду експертів займається розробкою даного законопроекту. Незабаром текст документа опублікований на сайті Мінагропроду.

По данным Краснолуцкого, продажа земель будет осуществляться на открытых электронных земельных торгах. Покупателями украинских сельхозземель смогут выступать исключительно граждане Украины, а максимальный размер участка составит 200 га на одного покупателя.

«Если гражданин унаследовал земельный участок или кто-то ему его подарил, и площадь превышает 200 га, у него есть год на отчуждение. Если он это не сделает, то по решению суда участок перейдет в собственность государства», - сказал Краснолуцкий.

Директор департамента добавил, что правительственный законопроект об обороте сельхозземель также предусматривает защиту от спекуляций на рынке. Так, если в течение первых трех лет с момента покупки участка его будут отчуждать, владелец должен будет заплатить государственную пошлину на уровне 50% от нормативно-денежной оценки этого участка.

Как сообщал УНИАН, согласно письму о намерениях украинского руководства Международному валютному фонду, Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельскохозяйственного назначения, а с 2018 года, по истечении срока моратория, запустить продажу сельхозземель.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до 2018 года.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.