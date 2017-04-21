На Рівненщині зафіксували новий спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Рівненській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження свиней в підсобному господарстві в селі Городок.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями. Держпродспоживслужба не уточнює кількість заражених тварин.

В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2017 року в Україні зареєстровано 66 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 10 березня на території України ветеринари зареєстрували 214 спалахів АЧС в 23 областях.

За підсумками 2017 року ветеринари прогнозують в Україні понад 200 спалахів АЧС, тоді як минулого року був зареєстрований 91 випадок зараження.

За даними глави Госпродпотребслужбы Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярдів гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.