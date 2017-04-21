В. о. голови Державної зернової корпорації йде у відставку

Виконуючий обов'язки голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) заявив, що йде у відставку.

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Про це повідомила прес-служба держкорпорації.

«Залишаю корпорацію з чистим серцем, адже весь цей час я докладав максимум зусиль, щоб забезпечити ефективну діяльність компанії. Я вдячний усім, хто пройшов зі мною пліч-о-пліч цей непростий шлях... Ми підготували якісну основу для подальшого розвитку компанії, і я сподіваюся, що принципи, закладені нами, дозволять корпорації і надалі зберегти позитивну динаміку ключових показників», - цитує прес-служба Григоровича.

Згідно з повідомленням, найближчим часом держкорпорація представить звіт про результати його роботи на посаді в. о. голови ДПЗКУ.

При цьому прес-служба не уточнила причини відставки Григоровича і де він планує працювати в майбутньому.

Прес-служба нагадала, що вперше за свою історію ДПЗКУ отримала майже 46 млн грн чистого прибутку за підсумками першого кварталу 2017 року проти 606 млн грн чистого збитку за аналогічний період минулого періоду.

Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ показувала негативний фінансовий результат вже чотири роки поспіль. У 2012 році корпорація залучила кредит від Експортно-імпортного банку Китаю на суму 3 млрд дол., з яких використано лише 500 млн дол., 1 млрд дол. знаходиться на депозитному рахунку в «Укрексімбанку». Ще 1,5 млрд дол. зберігаються в китайському банку. За резервування цих коштів корпорація сплатила 200 тис. дол. Однією з причин збитковості в компанії називають необхідність за договором з китайцями обслуговувати цей великий валютний кредит, використовувати кошти якого ДПЗКУ не має наміру.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їхня загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.