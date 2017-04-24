В Україні скоротилася рентабельність сільгоспвиробництва - збитковим було вирощування картоплі

Рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції в 2016 році в Україні, за попередніми даними, становила 37,3% проти 45,6% роком раніше, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, рентабельність рослинництва в 2016 році скоротилася до 44,3% із 50,6% у 2015 році. Зокрема, рентабельність вирощування зернових і зернобобових у 2016 році становила 37,7% (43,1% у 2015 році), соняшнику – 61,9% (80,5%), цукрових буряків – 24,2% (28,2%). Разом з тим, рентабельність виробництва сої та ріпаку збільшилася до 51,8% (з 38,6% у 2015 році) і 45% (з 44,3%), відповідно.

У минулому році збитковим було вирощування картоплі. Негативна рентабельність виробництва цієї культури становила 3,2% (у 2015 році «плюс» 24,2%). Рентабельність вирощування овочів минулого року скоротилася до 19,4% проти 47,5% у 2015 році, а іншої рослинницької продукції - до 27,2% із 31,7% роком раніше.

Згідно з даними Держстату, рентабельність виробництва тваринницької продукції в 2016 році в Україні скоротилася до 7,7% з 22,1% у 2015 році. Збитковість вирощування м'ясних порід великої рогатої худоби минулого року збільшилася, становивши 24,9% (17,9% у 2015 році), овець і кіз – 35,3% (29,6%). Збитковість вирощування свиней у 2016 році становила 4,6%, тоді як у 2015 році спостерігалася позитивна рентабельність на рівні 12,7%. Разом з тим, виробництво птиці перестало бути збитковим - у 2016 році рентабельність становила 4,9% проти 6,1% збитковості в 2015 році. Рентабельність виробництва молока в 2016 році становила 18,4% (проти 12,6% у 2015 році), а курячих яєць – 0,6% (проти 60,9%). Виробництво вовни було збитковим на 31,8% проти 61,9% роком раніше. Виробництво іншої тваринницької продукції минулого року було рентабельним на 70,2% проти 67,3% у 2015 році.

У повідомленні відзначається, що дані наводяться в постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2016 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросло на 6,1% порівняно з 2015 роком. Сільськогосподарські підприємства в 2016 році виробили продукції на 9,8% більше, ніж роком раніше, а населення збільшило виробництво на 1,5%.