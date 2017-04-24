"Укрспирт" зупинив виробництво для проведення аудиту

Державне підприємство «Укрспирт», монополіст на українському ринку спирту, має намір тимчасово зупинити свої виробничі потужності у зв'язку з проведенням технічного аудиту, аудиту господарської діяльності та балансу залишків, повідомила прес-служба підприємства.

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«Вперше за останні кілька років державне підприємство «Укрспирт» проводить технічний аудит, аудит господарської діяльності та балансу залишків. Для цього тимчасово призупинено виробничі потужності держпідприємства», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що «Укрспирт» і найбільші оператори вітчизняного алкогольного ринку провели переговори і досягли повного взаєморозуміння. Зазначається, що товарна продукція підприємства поставляється всім контрагентам згідно з попередньо укладеними договорами.

Згідно з повідомленням, керівництво «Укрспирту» веде активні переговори для пошуку нових вітчизняних і зарубіжних партнерів з метою відновлення ринків збуту своєї продукції. Для цього держпідприємство провело переговори з представниками Польщі, Словаччини, Туреччини, Угорщини. У результаті в квітні 2017 року було укладено контракт з Угорщиною на постачання етилового ректифікованого спирту з гарантованим збутом 280 тис. декалітрів продукції. У другому півріччі 2017 року держпідприємство планує збільшити обсяги поставок до 400 тис. дал.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році «Укрспирт» отримав 97,1 млн грн чистого прибутку проти 84 млн грн чистого збитку в 2015 році. Вартість виробленої державним підприємством продукції в 2016 році збільшилася на 39,8 млн грн порівняно з 2015 роком - до 1,822 млрд грн.

Міжнародний валютний фонд вимагає від України якомога швидшої приватизації «Укрспирту», проте підприємство досі перебуває в списку заборонених до приватизації. Його вартість міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий оцінює в 200-400 млн дол.

Рішення про виключення держкомпаній з цього списку ухвалює Верховна Рада. Кабмін подав відповідну ініціативу на початку травня минулого року, але парламент ще не ухвалив рішення з цього питання. За даними Кутового, приблизні доходи від приватизації спиртозаводів становитимуть близько 5-6 млрд грн, а тіньовий оборот спирту знизиться до 12% з нинішнього показника понад 40%.

Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали ввійти 76 спиртзаводів, проте поки що на баланс підприємства передано 41 завод.