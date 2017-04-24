Різке похолодання в Україні загрожує посівам цукрових буряків

Погіршення погодних умов в Україні, снігопади і заморозки до мінус 5 градусів вночі можуть негативно позначитися на посівах і майбутньому врожаї цукрових буряків, повідомила прес-служба Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор".

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"Несподіваний удар аграріям завдала погода, балканський циклон замість весняного тепла приніс сніг і заморозки, чим зіпсував настрій аграріям у період завершення сівби цукрових буряків. Така погода, безумовно, справляє негативний вплив на посіви і сходи рослин", - наводяться в повідомленні слова аналітика сировинних ринків та сільського господарства асоціації "Укрцукор" Василя Долинського.

За даними прес-служби, в найбільшій зоні ризику опинилися посіви цукрових буряків у Харківській, Черкаській, Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Тернопільській областях.

Зазначається, що посіви цукрових буряків можуть витримувати зниження температури до мінус 3 градусів. Але низька температура ґрунту, яка тримається протягом тривалого часу, гальмує розвиток насіння, а розтанув сніг може стати причиною утворення крижаної кірки на полях і вимерзання посівів.

"У регіонах, де сонце встигло добре прогріти грунт, про це не варто хвилюватися", - додали в прес-служба.

Разом з тим в "Укрцукрі" зазначили, що зараз ще рано говорити про значні втрати посівів від вимерзання, оскільки реальні збитки можна буде побачити через 5-7 днів після потепління. Можливо, деякі господарства будуть змушені пересівати свої бурякові поля.

За даними прес-служби, ряд українських господарств призупинили посівну кампанію, так як Гідрометцентр обіцяє потепління з 26 квітня.

В асоціації повідомили, що станом на 20 квітня аграрії засіяли цукровим буряком 274,1 тисячі га, що на 1,8% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Прес-служба нагадала, що поточномго року площі під цукровим буряком виростуть як мінімум на 12% - до 330-350 тисяч га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в поточному році українські сільгоспвиробники почали сівбу цукрових буряків в кінці березня.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тисяч га проти 239 тисяч га у 2015 році.

Вітчизняні підприємства за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, експортували 344 тисяч тонн цукру, що в 33 рази більше порівняно з аналогічним періодом роком раніше. За цей період, як повідомляв "Укрцукор", вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн. Всього в Україні в сезон цукроваріння працювало 42 цукрових заводи.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру - на 40%.