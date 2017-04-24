В Україні з початку року почали пекти менше хліба

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-березні 2017 року склало 255 тисяч тонн, що на 8,4% менше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, у березні цього року було вироблено 89,3 тисячі тонн збіжжя, що на 7% менше, ніж у березні минулого року, і на 10,6% більше, ніж у лютому 2017 року.

Обсяг виробництва борошна за вказаний період склав 475 тисяч тонн, що на 0,6% більше показника за січень-березень минулого року. При цьому в березні поточного року обсяг виробництва даної продукції склав 168 тисяч тонн, що на 2% менше березневого показника минулого року, але на 4,5% більше, ніж було вироблено в лютому цього року.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в 2016 році склало 1,12 мільйона тонн, що на 7,1% менше показника за 2015 рік. При цьому обсяг виробництва борошна в 2016 році скоротився на 4,8% - до 1,94 мільйона тонн.