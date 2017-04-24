У Мінагропроді очікують врожай пшениці не менше 24 мільйонів тонн

Українські аграрії за підсумками поточного року зберуть не менше 24 мільйонів тонн пшениці, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий на зустрічі з журналістами.

"Я очікую, що не менше 24 мільйонів тонн. Це мої прогнози", - сказав він.

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За даними міністра, запланована площа під озимою пшеницею становить 6,2 мільйона га, під кукурудзою - 4,5 мільйона га.

Кутовий нагадав, що середня врожайність зернових у минулому році склала 46,1 ц/га, що на 5 ц/га перевищує показник 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", Україна посідає шосте місце в світі за обсягами експорту пшениці і дев'яте – за обсягами виробництва даної культури.

Згідно з інформацією Мінагропроду, українські аграрії в 2016 році встановили історичний рекорд, зібравши 66 мільйонів тонн зернових, що на 5,9 мільйона тонн більше, ніж у 2015 році. Зокрема, аграрії зібрали 26 мільйонів тонн пшениці. У минулому році врожайність пшениці порівняно з 2015 роком зросла на 9% - до 4,2 тонн/га, що є рекордом за всю історію незалежності України.