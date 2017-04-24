Рабинович подав законопроект про розпаювання сільгоспземлі в Україні

Уряд України має розпаювати сільськогосподарські землі, а не продавати їх злодіям і олігархам. Про це в ефірі програми "Хто кому Рабинович" на телеканалі "112 Україна" заявив народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович.

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Він розповів, що в терміновому порядку зареєстрував проект закону про справедливий перерозподіл сільськогосподарської землі. "Замість того, щоб продавати землю (у нас залишилося 12 мільйонів гектарів державної землі), розпаювати її всю негайно. Тому що інакше вони все продадуть", - переконаний нардеп.

Рабинович також пояснив, що буде означати распаювання землі для українців. "Розпаювати землю - значить, кожна людина в нашій країні, від маленької до великої, отримає 30 додаткових соток. На цих 30 сотках, які, як вони кажуть, хочуть у нас купити, людина може тільки сіяти-орати або здати їх в земельний банк, і тоді родина на кожну людину отримує приблизно $3000", - підкреслив глава підкомітету Ради з прав людини.

На його думку, це було б величезним поштовхом для української економіки. "Треба підвищувати купівельну спроможність населення, вкладати в економіку. А вони взагалі не розуміють цього, віднімають у пенсіонерів останнє. Це система воровського капіталізму. А нам потрібен нормальний капіталізм - західний, швейцарського типу", - резюмував Рабінович.

Лідер партії "За життя" виніс уряду попередження: "Якщо тільки вони поставлять питання про продаж землі, жадібно потираючи руки і вважаючи, що швидко все скуплять на крадені гроші, - наша партія вийде на вулиці і виведе своїх прихильників. І думаю, що ми можемо опинитися не одні. Я хочу вам сказати, дорогі економісти нашої країни, які сидять у владі: якщо ви захочете на потребу МВФ продавати землю (так само, як ви знищуєте пенсії і вирубаєте ліс) - це буде наш український Сталінград. І я дуже боюся, що ви не виграєте цю битву і це буде початком знесення вас взагалі. Ми підемо на вибори, ми підемо на вулиці, але не дамо вам продати землю під жодним приводом. Якщо вам дати можливість зжерти українську землю, нашим дітям та онукам взагалі нічого не залишиться", - сказав Рабинович.