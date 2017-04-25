В Україні подорожчав "борщовий набір": ціни на овочі зросли на 30%

Ціни на овочі борщового набору – капусту, картоплю, моркву, буряк та цибулю – з початку поточного місяця зросли більш ніж на 30%, повідомила прес-служба асоціації "Українська аграрна конфедерація" (УАК) з посиланням на дані Державної служби статистики.

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"За другу декаду квітня ціни на основні овочі борщового набору суттєво підскочили – загалом подорожчання становило 31,5%", – йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, найбільше подорожчала капуста – на 57,6%, до 6,65 гривні/кілограм. Морква підскочила в ціні на 43,1%, до 6,77 гривні/кілограм, цибуля – на 36,1%, до 5,28 гривні/кілограм, буряк – на 23,8%, до 5,25 гривні/кілограм, картоплю – на 7,8%, до 6,80 гривні/кілограм.

В асоціації пояснили, що причиною подорожчання овочів є сезонне скорочення їх запасів та проблеми з логістикою в зв'язку з несприятливими погодними умовами.

"Вгору ціни на ринку плодоовочевої продукції штовхає досить непроста ситуація – до скорочення запасів продукції через сезонності в середині квітня додалися несприятливі погодні умови, помітно ускладнивши логістику і зробивши поставки овочів на ринки нестабільними", – наводяться в повідомленні слова аналітика УАК Дмитра Дейна.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-березні 2017 року зросли на 11% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Інфляція в Україні в березні 2017 року порівняно з березнем 2016 року прискорилася до 15,1%, порівняно з лютим 2017 року – до 1,8%. З початку року, порівняно з груднем, зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 3,9%.