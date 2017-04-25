Споживчі настрої українців погіршилися

Індекс споживчих настроїв в Україні в березні 2017 року знизився на 0,7 пункту порівняно з лютим 2017 року – до 55,5. Такі дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

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При цьому індекс очікуваного розвитку економіки в найближчий рік в березні виріс на 0,1 пункту в порівнянні з лютим і склав 48,1 пункту, а індекс очікуваного розвитку економіки в найближчі 5 років зменшився на 7,5 пункту – до 63,7.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального стану знизився на 0,7 пункту – до 59, а індекс доцільності великих покупок виріс на 5,1 пункту і склав 64,5.

Індекс інфляційних очікувань знизився на 3,6 п. – до 182,3.

"Загальний індекс споживчих настроїв майже не змінився. З одного боку, погіршилися очікування розвитку економіки на наступні 5 років. З іншого боку, зріс індекс доцільності великих покупок у відповідь на зменшення девальваційних очікувань. У Києві індекс доцільності великих покупок перевищив позначку 100", - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих настроїв в Україні в лютому 2017 року виріс на 2,5 пункту порівняно з січнем 2017 року – до 56,2.

Базова інфляція в Україні в березні 2017 року в річному вираженні, порівняно з березнем 2016 року сповільнилася до 6,3% з 6,6% місяцем раніше, в лютому до лютого.