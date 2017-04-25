Аграрний фонд збільшив прибуток більш ніж у 5 разів

Державне підприємство Аграрний фонд, що займається форвардними закупівлями, в січні-березні 2017 року отримало 111,3 млн грн чистого прибутку, що в 5,4 раза більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

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Згідно з повідомленням прес-служби підприємства, чистий дохід Аграрного фонду від реалізації продукції у звітному періоді становив 1,3 млрд грн, що на 70% більше порівняно з минулим роком.

Прес-служба повідомила, що протягом першого кварталу 2017 року Аграрний фонд реалізував 246,4 тис. тонн зерна і 63,5 тис. тонн борошна.

При цьому реалізація борошна відбувалася як гуртовими, так і роздрібними партіями, зокрема, в торгових мережах під власною торговою маркою. Також підприємство продовжує реалізацію фасованої гречки, вівсяних пластівців і суміші пластівців під власною ТМ.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд в 2016 році скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком втричі - до 48,5 млн грн. При цьому дохід компанії минулого року становив 2,14 млрд грн, що на 26,2% менше порівняно з 2015 роком.

Підприємство створено у 2013 році. В його функціональні обов'язки входять форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.