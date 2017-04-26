Україна збільшила експорт сільгосппродукції майже на 40%

Українські сільгоспвиробники за перші три місяці поточного року поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 4,6 мільярда доларів, що на 38,6% більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

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Згідно з повідомленням, експорт аграрної продукції становив 42,6% в загальній структурі національного експорту.

За звітний період найбільше зріс експорт продукції рослинництва, жирів і масел. Так, поставки рослинницької продукції в січні-березні збільшилися на 35%, або на 598,1 мільйона доларів, в основному за рахунок збільшення поставок соєвих бобів і кукурудзи. Експорт жирів та олій зріс на 35,6%, або на 336,4 мільйона доларів. Зокрема, експорт соняшникової олії збільшився на 315,6 мільйона доларів порівняно з показником за перший квартал минулого року.

За даними УКАБ, за перші три місяці 2017 року Україна імпортувала аграрної продукції на 1,1 мільярда доларів, що на 4% менше показника за аналогічний період минулого року.

Таким чином, частка аграрного імпорту в структурі національного імпорту України скоротилася до 9,8% у першому кварталі 2017 року з 13% у першому кварталі 2016-го.

Згідно з повідомленням, у січні-березні 2017 року Україна скоротила на 4% (на 19 мільйонів доларів) закупівлі рослинницької продукції, а саме насіння і плодів олійних культур і рису. Також спостерігалося скорочення імпорту продукції тваринництва - на 7% (на 11,8 мільйона доларів) за рахунок скорочення закупівель риби і вершкового масла.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів), США (0,9% - 45 мільйонів доларів).