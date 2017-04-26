Україна за три роки подвоїла експорт гірчиці

Українські сільгоспвиробники в 2016 році поставили на зовнішні ринки 35,4 тисячі тонн насіння гірчиці, що вдвічі перевищує показник 2013 року, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Разом з тим, згідно з повідомленням, порівняно з 2015 роком експорт гірчиці скоротився на 21,9%. У 2015 році був зафіксований рекордний обсяг експорту – на рівні 45,3 тисячі тонн.

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За даними УКАБ, Україна входить до числа найбільших експортерів гірчиці в світі. Також великі обсяги насіння цієї культури поставляють на зовнішні ринки Канада, Росія, Німеччина та Індія. Основними покупцями гірчиці є Німеччина, США, Франція, Непал і Польща.

Прес-служба додала, що наша країна посідає четверте місце за обсягами виробництва гірчиці в світі. Найбільші обсяги насіння цієї культури щорічно збирають у Канаді (200 тисяч тонн), Непалі (150 тисяч тонн), Росії (90 тисяч тонн), Україні (40 тисяч тонн) та М'янмі (40 тисяч тонн). Шосту і сьому сходинку поділяють Чехія та Китай з щорічним виробництвом близько 20 тисяч тонн насіння гірчиці.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, рослинна олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюзу (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африки (15,7%, 2,4 мільярда доларів), СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів) і США (0,9%, 45 мільйонів доларів).