МВФ очікує від України якнайшвидшого запуску ринку землі

Головний кредитор нашої країни – Міжнародний валютний фонд очікує від України якнайшвидшого відкриття ринку землі як державної, так і приватної власності, заявив постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше в ході міжнародної конференції аграрних інвесторів.

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"Проведення земельної реформи призведе до додаткового зростання українського аграрного сектора, який має дуже великий потенціал... Україна має запустити ринок землі якомога швидше", - сказав він.

За словами Ваше, бажано, щоб земельний ринок в Україні запрацював вже в 2018 році. При цьому він має бути максимально прозорим та ефективним для всіх – і для сільгоспвиробників, і для селян, і для держави.

Представник Фонду підкреслив, що для відкриття ефективного земельного ринку нашій країні необхідно передбачити вигідні умови кредитування для дрібних та середніх фермерів. Якісна земельна реформа сприятиме залученню інвестицій в державу, зростанню економічного потенціалу України. Проте ефект від такої реформи буде видно не відразу, а в середньостроковій перспективі.

"Земельна реформа відкладалася вже занадто довго... Це втрачені можливості для українського агропромислового комплексу", - сказав Ваше, додавши, що Фонд не виключає можливості запровадження певних обмежень на перших етапах проведення реформи.

Як повідомляв УНІАН, продовження співпраці з МВФ передбачає реалізацію Україною низки структурних реформ, спрямованих на відновлення економіки країни.

Зокрема, меморандумом МВФ передбачається прийняття Україною закону, що регламентує обіг земель сільськогосподарського призначення, і з 2018 року - після закінчення мораторію - запуск продажу сільгоспземель.

Прийняття до кінця травня необхідного закону є структурним маяком МВФ, а готовність запустити продаж сільгоспземель міститься в листі Фонду про наміри українського керівництва.