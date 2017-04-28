Україна ближчим часом може розпочати експорт яловичини до Китаю

Україна і Китай можуть ближчим часом узгодити протокол ветеринарних вимог на експорт вітчизняної яловичини, після чого українські сільгоспвиробники зможуть розпочати поставки продукції на ринок Китаю.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Протокол ветеринарних вимог на експорт української яловичини до Китаю може бути підписаний ближчим часом... Місія компетентного органу КНР завершила роботу в Україні за оцінкою вітчизняної системи державного контролю безпечності харчових продуктів у частині виробництва яловичини», - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, сьогодні, 27 квітня, відбулася зустріч голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапи і профільних фахівців відомства з представниками китайської делегації. Сторони обговорили перспективи підписання протоколів ветеринарних вимог та намітили свої подальші дії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів повідомила, що Китай зацікавлений в імпорті української яловичини і має намір перевірити українську систему державного контролю в частині безпеки виробництва цієї продукції.

Китай також розглядає можливість імпорту українського соняшникового шроту і сухого бурякового жому, а також інших товарів.

За даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», українські підприємства в 2016 році експортували до Китаю с/г продукції на 1,02 млрд дол., що у 12 разів перевищує показник 2012 року (85,7 млн дол.). При цьому порівняно з 2015 роком експорт української сільгосппродукції до Китаю скоротився на 17,3%.