У Кабміні пропонують підвищити мінімальні ціни на горілку на 11%

Мінекономрозвитку пропонує підвищити мінімальні ціни на горілку на 11%, повідомляє "112 Україна" з посиланням на МЕРТ.

"Проект постанови Кабміну про підвищення мінімальних цін на деякі види алкоголю оприлюднений на сайті відомства і буде доступний для обговорення протягом місяця", - йдеться в повідомленні.

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У МЕРТ зазначають, що вийшли з пропозицією про підвищення цін після звернень низки виробників, які побоюються зниження конкурентоспроможності легальних виробників алкоголю та економічних ризиків від недавнього підвищення акцизів.

Відзначимо, що зараз діють мінімальні ціни на алкоголь, встановлені в листопаді 2016 року, а ставки акцизу піднімалися вже в 2017 році.

"Внаслідок цього в Мінекономрозвитку надійшли численні звернення учасників ринку, які зазначали, що діючі мінімальні ціни не покривають їх операційних витрат. В результаті, на думку асоціацій виробників алкогольної продукції, послаблюється конкуренція зі сторони легальних виробників і збільшується частка недобросовісних виробників. Це відбувається тому, що такі компанії можуть зменшувати свої операційні витрати шляхом придбання необлікованого спирту, використання сурогатних речовин, ухилення від сплати податків, виробництва контрафактної продукції тощо", - сказано в повідомленні.

Мінекономрозвитку пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь в роздробі:

горілка і лікеро-горілчані вироби - на 7,64-11,3%;

віскі, ром і джин - на 3,5-4,6%;

коньяк (бренді) - на 3,4-6,1%;

вина з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 1,7-1,8%.