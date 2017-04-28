Українські аграрії вже засіяли цукровим буряком майже 300 тисяч гектарів

Українські аграрії до 28 квітня засіяли цукровим буряком 294 тисяч га, що перевищує загальну площу посіву цієї культури за минулий рік (291 тисяча га), повідомила прес-служба Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор".

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"У минулому році посівні площі під цукровим буряком становили 291 тисячу га. На сьогоднішній день ми вже перейшли цей рубіж, і за оцінками асоціації, враховуючи поліпшення погодних умов, посівна триватиме ще 1,5-2 тижні максимум", - наводяться в повідомленні слова аналітика сировинних ринків та сільського господарства асоціації "Укрцукор" Василя Долинського.

Прес-служба нагадала, що у зв'язку з різким похолоданням низка регіонів країни призупинили польові роботи, оскільки були змушені перечекати сніг і заморозки. Так, складні погодні умови загальмували посівну в Харківській і Миколаївській областях, де незасіяними залишаються близько 25% площ.

Згідно з повідомленням, в минулому році посівні роботи завершилися 12 травня.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становитиме 26,8 мільйона га, що відповідає площам посіву 2016 року. Мінагропрод очікує, що зернові культури будуть посіяні на 14,4 мільйона га, що становить 54% в структурі посівних площ. Ярі зернові культури передбачається посіяти на площі 7,2 мільйона га, в тому числі ранні – 2,4 мільйона га.

Згідно з прогнозами асоціації "Укрцукор", в поточному році площі під цукровим буряком виростуть як мінімум на 12% - до 330-350 тисяч га.

Вітчизняні підприємства за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, експортували 344 тисяч тонн цукру, що в 33 рази більше порівняно з аналогічним періодом роком раніше. За цей період, як повідомляв "Укрцукор", вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн. Загалом в Україні в сезон цукроваріння працювало 42 цукрових заводи.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру - на 40%.