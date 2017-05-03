Україна хоче розширити аграрний експорт до Китаю

Україна планує в найближчій перспективі розширити номенклатуру товарного експорту до Китаю, відкривши цей ринок для вітчизняного м'яса птиці, яєць і низки інших продуктів, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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"Україна працює над розширенням товарної лінійки для експорту до Китаю... Проводиться робота з відкриття китайського ринку для українського м'яса птиці, яєць та яєчної продукції. Відповідні опитувальники, які описують українську систему контролю безпеки і якості продукції, були направлені китайській стороні", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що, крім того, Китай зацікавлений в імпорті українського меду, кормів для домашніх тварин, риби, а також продукції рослинництва. Так, згідно з повідомленням, Україна і Китай вже погодили протоколи фітосанітарних вимог на експорт кукурудзи, сої та ячменю. Також ведуться переговори з приводу можливого експорту сорго, черешні, яблук та лохини.

У відомстві додали, що Китай розглядає можливість імпорту вітчизняного соняшникового шроту і сухого бурякового жому.

За даними прес-служби, на даний час дозволу на експорт молока і молочної продукції на ринок Китаю мають 18 вітчизняних підприємств. У найближчій перспективі цей список може зрости до 27 компаній.

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"Протягом минулого року ми перевірили на відповідність вимогам КНР ще дев'ять підприємств. Відповідні документи передані в КНР в 2016 році. Очікуємо, що вже в найближчі тижні буде опублікований розширений перелік підприємств-експортерів молока і молочної продукції", - цитує прес-служба Мінагропроду голову Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапу.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", українські підприємства в 2016 році експортували до Китаю сільськогосподарської продукції на 1,02 мільярда доларів, що в 12 разів перевищує показник 2012 року (85,7 мільйона доларів). При цьому, порівняно з 2015 роком, експорт української сільгосппродукції в Китай скоротився на 17,3%. Найактивніше в Китай поставлялася українська соняшникова олія (24% в структурі українського аграрного експорту), пшениця (18%), кукурудза (17%) і соєві боби (6%). При цьому в УКАБ вважають, що найбільш перспективним продуктом для експорту в Китай є яловичина.

За даними Мінагропроду, загальний експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 млрд дол. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту були країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюзу (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африки (15,7%, 2,4 мільярда доларів), СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів), а також США (0,9%, 45 мільйонів доларів).