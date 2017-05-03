АМКУ дозволив холдингу "Кернел" купити 10 українських агропідприємств

Антимонопольний комітет України дозволив нідерландській компанії Jerste B. V., що належить найбільшому виробникові масложирової продукції в Україні агрохолдингу «Кернел», придбати контрольні пакети акцій десяти українських аграрних підприємств.

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Як повідомила прес-служба регулятора, дані агропідприємства розташовані в Київській, Черкаській та Вінницькій областях.

Зокрема, Jerste BV отримала дозвіл на придбання частки в статутному капіталі сільськогосподарських підприємств «Агро Інвест Україна» (м. Київ), «Агро Логістика Україна» (Київська обл.), «Богданівське» Вірфіл Лімітед» (Київська обл.), «Долинка-Агро» (Черкаська обл.), «Київська Русь» Вірфіл Лімітед» (Київська обл.), «Колос» Вірфіл Лімітед» (Київська обл.), «Коритня-Агро КМ» (Черкаська обл.), «Лан» Вірфіл Лімітед» (Київська обл.), «Лукашівка і К» (Черкаська обл.) і «Юшківці-Агро» (Вінницька обл.), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариств.

Як повідомляв УНІАН, у середині березня АМКУ дозволив компанії Jerste B. V. купити понад 50% акцій 10 аграрних підприємств, які належать одній із найбільших в світі постачальників сировини - швейцарській компанії Glencore International AG.

Раніше "Кернел" заявляв про плани збільшити свій земельний банк в Україні. Як один із можливих варіантів розглядалися активи агрохолдингу "Мрія".

У 2016 фінансовому році (ФР, липень 2015 – червень 2017) «Кернел» збільшив чистий прибуток в 2,1 раза – до 225,2 млн дол. При цьому виручка холдингу за вказаний період скоротився на 14,6% – до 1,99 млрд дол.

Холдинг «Кернел», контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним із найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорт через термінали на Чорному морі. Земельний банк компанії становить 390 тис. га. На українському ринку масложирова продукція «Кернела» представлена торговими марками «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Золота».