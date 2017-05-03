У Київській області зафіксували черговий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) у Київській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари виявили зараження свиней у підсобному господарстві в селі Потік.

Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями. Держпродспоживслужба не уточнює кількість заражених тварин.

В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, із початку 2017 року в Україні зареєстровано 67 спалахів АЧС. Всього з 2012 року й станом на 3 травня на території України ветеринари зареєстрували 215 спалахів АЧС у 23 областях.

За підсумками 2017 року ветеринари прогнозують в Україні понад 200 спалахів АЧС, тоді як минулого року було зареєстровано 91 випадок зараження.

За даними голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від поширення вірусу становили близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.