Аграрні розписки стануть доступні і для тваринників

Дію механізму аграрних розписок буде розширено на сферу тваринництва, тоді як на даний час цей інструмент функціонує лише у секторах овочівництва, ягідництва і органічного землеробства.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«На сьогодні аграрні розписки діють у секторах овочівництва, ягідництва і органічного землеробства. Наступним етапом розвитку аграрних розписок буде використання їх у сфері тваринництва», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, станом на середину березня, в Україні було видано 86 аграрних розписок на суму понад 716 млн грн, з них 52 - це фінансові аграрні розписки.

У Мінагропроді зазначили, що у найближчі 5 років, за даними експертів, агросектор завдяки розписках може залучити до 500 млн дол.

«Аграрні розписки - ефективний інструмент фінансування галузі. Це доводить і наш досвід, і досвід інших країн. Зараз ми відпрацьовуємо функціонал всеукраїнського реєстру аграрних розписок», - цитує прес-служба міністра аграрної політики Тараса Кутового.

Згідно з повідомленням, загальнодержавний реєстр міститиме всю необхідну інформацію про зобов'язання сторін і виконання договору. Наявність такої інформації спростить фермерам доступ до фінансових коштів.

Прес-служба додала, що механізм аграрних розписок було розроблено насамперед для дрібних і середніх фермерів. Однак агрохолдинги також проявляють велику зацікавленість у роботі з новим інструментом фінансування.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, на даний час розписки діють у восьми регіонах: у Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

У листопаді 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про аграрні розписки», яким пропонується можливість для аграріїв використовувати у своїй діяльності аграрні розписки як товаророзпорядчі документи.

Механізм аграрних розписок є альтернативою банківському кредитуванню. У Мінагропроді неодноразово підкреслювали, що річна ставка за кредитами в українських банках є занадто високою для сільгосппідприємств.

Міністерство планує до кінця вересня 2017 року завершити формування єдиного національного реєстру і, як результат, запустити механізм кредитування сільськогосподарських підприємств за допомогою аграрних розписок по всій Україні.