Україна може відновити експорт яєць в Ізраїль до кінця травня

Україна до кінця цього місяця може відновити експорт яєць в Ізраїль, який було призупинено в січні минулого року через підозру ізраїльської сторони у зараженості вітчизняної продукції птахівництва сальмонелою.

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«Сподіваємося, що це питання буде вирішене вже до кінця травня. А питання дуже чутливе з точки зору іміджу України і відновлення експортного потенціалу. Сподіваюся, що найближчими тижнями ситуація проясниться», - сказав він.

За словами глави відомства, українська сторона надала ізраїльським колегам всю необхідну інформацію про безпеку своєї продукції й чекає позитивного висновку.

Лапа відзначив, що Україна також поступово відновлює експорт продукції птахівництва до країн, які обмежили його у зв'язку зі спалахами пташиного грипу на території нашої держави.

«Більшість країн обмеження вже зняли, або обмеження залишаються тільки на території тих областей, які залишилися формально не оздоровленими. Є деякі країни, які чекають оздоровлення всій території України, наприклад, Ірак. Але в цілому за більшістю наших торговельних партнерів ми відпрацювали це питання», - зазначив голова Держпродспоживслужби.

Він повідомив, що останні два місяці ветеринари не фіксували спалахів пташиного грипу на території України. Однак поки держава остаточно не відновить статус благополучної країни, Україні буде важко виходити на нові ринки.

«Але процес відновлюється. Зокрема, у травні плануємо візит нашої делегації в кілька африканських країн», - повідомив Лапа.

Як повідомляв УНІАН, на початку минулого року Міністерство сільського господарства Ізраїлю призупинило постачання яєць українського виробництва у зв'язку з підозрами на наявність у продукції бактерії сальмонели. Експорт було призупинено на час проведення необхідних досліджень.

У січні 2016 року, після проведених міністерством досліджень, тодішній міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко зазначив, що українська продукція не була заражена сальмонелою, і повідомив про те, що експорт незабаром буде відновлено. Однак відповідного розпорядження про відкриття ринку з боку ізраїльських ветеринарних відомств так і не надійшло.

Цього року у зв'язку зі спалахами пташиного грипу в середині березня Ємен, Ірак, Йорданія, Катар і КНР ввели тимчасові обмеження на експорт м'яса птиці і продуктів птахівництва з усієї України. Крім того, ЄС, Саудівська Аравія і Гонконг ввели тимчасову заборону на експорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва з областей, де реєструвалися спалахи пташиного грипу.

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