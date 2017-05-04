Держпродспоживслужба: близько 20-30% продуктів, що реалізуються в Україні, не відповідає вимогам

Близько 20-30% вітчизняної й імпортної продовольчої продукції, що реалізується в Україні, не відповідає вимогам українського законодавства, повідомив голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лапа в інтерв'ю УНІАН.

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«Щонайменше до 20-30% імпортної і вітчизняної продукції є великі питання з огляду на дотримання вимог законодавства», - сказав він.

Лапа додав, що торік відомство відновило ринковий нагляд і контроль у частині промислової продукції, який полягає у відборі продукції на ринку, її перевірку, а потім, якщо продукція не відповідає вимогам українського законодавства, вилучення її з ринку.

«Щодо багатьох видів продукції, починаючи від ламп і закінчуючи пальним, є порушення», - сказав він.

Загалом, за словами Лапи, минулого року відомство задовольнило 45% скарг споживачів. При цьому, як додав він, робота Держпродспоживслужби була б ефективнішою, якби споживачі надавали всю необхідну інформацію і подавали повний пакет документів при оформленні скарги.

«Якщо є якісь підтверджуючі документи - чеки, фотографії - треба додавати, бо що обґрунтованими будуть скарги, то більша ймовірність того, що права споживачів буде захищено. Оформлювати скаргу необхідно згідно із зразком», - додав керівник відомства.

Як повідомляв УНІАН, Держпродспоживслужба минулого року за результатами проведених планових і позапланових перевірок оштрафувала українські підприємства на суму понад 2 млн грн, з яких до державного бюджету надійшло понад 1 млн грн. Торік відомство розглянуло понад 9 тисяч скарг і пропозицій громадян. У 2016 році територіальні органи Держпродспоживслужби провели близько 1,1 тис. перевірок вітчизняних підприємств, з яких 909 перевірок були плановими, а 204 – позаплановими. При цьому під час планових перевірок відомство зареєструвало 57% порушень, а під час позапланових – 60%.

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