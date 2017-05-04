Борщовий набір в квітні подорожчав майже на 80%

Ціни на овочі борщового набору – капусту, картоплю, моркву, буряк та цибулю – в квітні зросли на 78,3% порівняно з березнем, повідомила прес-служба асоціації "Українська аграрна конфедерація" (УАК) з посиланням на дані Державної служби статистики.

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Зокрема, капуста подорожчала майже в 2,5 рази (на 137,4%), морква - на 13,5%, цибуля - на 77,8%, буряк - на 44,9%, картопля - на 22,3% (до 7,78 грн/кг).

В асоціації пояснили, що причиною подорожчання овочів є сезонне скорочення їх запасів та проблеми з логістикою в зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Разом з тим в УАК зазначили, що навіть незважаючи на значний стрибок цін, деякі продукти як і раніше коштують дешевше порівняно з минулим роком. Так, у річному вираженні буряк подешевшала майже на 40%. Винятком є тільки картопля, ціна якого перевищує минулорічний показник на 47,3%.

Прес-служба зазначила, що після закінчення свят ціни на овочі почнуть знижуватися в зв'язку з пожвавленням імпортних поставок окремих видів продукції і збільшенням пропозиції овочів низької якості.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-березні 2017 року зросли на 11% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Інфляція в Україні в березні 2017 року порівняно з березнем 2016 року прискорилася до 15,1%, порівняно з лютим 2017 року – до 1,8%. З початку року, порівняно з груднем, зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 3,9%.