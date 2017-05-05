Україна експортувала вже 22 тисячі тонн меду

З початку поточного року українські підприємства експортували 21,9 тисячі тонн меду на загальну суму 36,9 мільйона доларів, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

При цьому відомство не призвело порівняльні дані для розрахунку динаміки показників.

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Згідно з повідомленням, найбільшим імпортером українського меду за вказаний період були США. У січні-квітні Україна поставила на ринок цієї країни близько 12,6 мільйона доларів, що становить 34% від загального експорту цієї продукції. Друге місце за обсягом імпортованого меду зайняла Німеччина (8,5 мільйона доларів - 23%), а третє місце - Польща (3,7 мільйона доларів - 10%).

Прес-служба додала, що за звітний період Україна імпортувала 6 тонн меду на 24 тисяч доларів. Основними постачальниками цього продукту в Україну виступили Чехія (14 тисяч доларів - 61%) і Литва (7 тисяч доларів - 30%).

Прес-служба нагадала, що в 2016 році Україна постачала мед до 19 країн Європи. Лідерами з імпорту українського меду були Німеччина (18,5 тисячі тонн), Польща (10,9 тисячі тонн) та Франція (2,3 тисячі тонн).

Прес-служба додала, що за останні 5 років світовий імпорт українського меду збільшився на 32% і продовжує зростати.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", Україна минулого року експортувала рекордний обсяг меду – 56,9 тисячі тонн, що на 58,2% більше, ніж у 2015 році, та майже в 6 разів перевищує показник 2011 року. У грошовому вираженні експорт цієї продукції склав 97,3 мільйона доларів, що на 15,8% більше, ніж роком раніше.

Станом на 11 січня Україна повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний експорт меду в країни ЄС, що становить 5,2 тисячі тонн.

За даними Мінагропроду, загальний експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів), США (0,9% - 45 мільйонів доларів).