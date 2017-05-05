Екс-чиновник Державної зернової корпорації отримав 3,5 роки в'язниці за службову недбалість

Колишнього начальника одного зі структурних підрозділів ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ), внаслідок службової недбалості якого державному бюджету заподіяно збитки в особливо великих розмірах, засуджено до 3,5 років тюрми.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

«Державним обвинувачем у судовому засіданні доведено, що вказана службова особа у лютому минулого року допустила службову недбалість, перерахувавши понад 21 млн гривень державних коштів за нібито закупівлю 5000 тонн кукурудзи на банківський рахунок, відкритий зловмисниками за підробленими документами», - йдеться в повідомленні.

За результатами судового розгляду судом першої інстанції 4 травня колишнього службовця засуджено до реальної міри покарання у вигляді 3 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки зі сплатою штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обвинуваченого взято під варту одразу після проголошення вироку.

Крім того, завдяки оперативному реагуванню органу досудового слідства, за клопотанням якого на банківський рахунок зловмисників накладений арешт, бюджетні кошти в повному обсязі будуть повернуті на рахунки ПАТ «ДПЗКУ».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня поточного року детективи НАБУ затримали трьох осіб, причетних до нанесення шкоди ДПЗКУ в розмірі понад 60 млн дол. Під час досудового розслідування було встановлено, що в 2014 році затриманий чиновник разом з іншими службовими особами розробили схему, за якою зерно, яке належало ДПЗКУ, продавалося за заниженими цінами міжнародному зернотрейдеру через підконтрольних посередників. Він, у свою чергу, продавав придбане зерно за ринковими цінами, а різниця у вартості повинна була прийти на рахунки однієї з компаній-посередників.

Генеральна прокуратура України проводила досудове розслідування кримінальної справи за підозрою колишнього керівництва Державної продовольчо-зернової корпорації у зловживанні службовим становищем.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.