РФ стала найбільшим покупцем українського вина

У січні-квітні поточного року Україна імпортувала 12 мільйонів літрів вина на 23,4 мільйона доларів.

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Про це повідомляє Аgravery з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Зокрема, найбільше вина протягом зазначеного періоду Україна імпортувала з Італії ― на 6 мільйонів доларів, що становить 25,7% від загального обсягу імпорту.

На другому місці ― Грузія, з якої було імпортовано вина на 3,4 мільйона доларів (14,65%). Третю сходинку посіла Франція ― 3,3 мільйона доларів (14%).

Разом з тим, експортувала Україна вина протягом звітного періоду вдвічі менше, ніж імпортувала ― 12 мільйонів доларів зокрема, найбільше вина було поставлено в Росію ― на 6,3 мільйона доларів (52,8%).