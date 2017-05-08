РФ стала найбільшим покупцем українського вина
З початку року Україна експортувала вина на 12 мільйонів доларів, найбільше вина було поставлено до Росії.
У січні-квітні поточного року Україна імпортувала 12 мільйонів літрів вина на 23,4 мільйона доларів.
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Про це повідомляє Аgravery з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
Зокрема, найбільше вина протягом зазначеного періоду Україна імпортувала з Італії ― на 6 мільйонів доларів, що становить 25,7% від загального обсягу імпорту.
На другому місці ― Грузія, з якої було імпортовано вина на 3,4 мільйона доларів (14,65%). Третю сходинку посіла Франція ― 3,3 мільйона доларів (14%).
Разом з тим, експортувала Україна вина протягом звітного періоду вдвічі менше, ніж імпортувала ― 12 мільйонів доларів зокрема, найбільше вина було поставлено в Росію ― на 6,3 мільйона доларів (52,8%).