Росія після візиту Додона на парад у Москві дозволила постачання молдавських вин

Росспоживнагляд дозволив поставки в Росію 20 видів продукції молдавського виноробного підприємства "Крікова", передає РИА «Новости» з посиланням на повідомлення відомства.

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Фахівці Росспоживнагляду завершили експертизу поданої документації та лабораторні дослідження зразків виноробної продукції комбінату з виробництву вин "Крікова" (SA "CRICOVA" Республіка Молдова).

"За результатами видані позитивні висновки на представлені 20 видів виноробної продукції. Комбінату з виробництва вин "Крікова" (SA "CRICOVA") дозволено постачання зазначеної продукції в Російську Федерацію", — йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, что режим поставок в Росію виноробної продукції "Крікова" (SA "CRICOVA") буде здійснюватися, як і раніше. в режимі одного вікна.

Молдова в червні 2014 року підписала з ЄС угоду про асоціацію та всеохопну зону вільної торгівлі. Після ратифікації цієї угоди молдавським парламентом відносини між Москвою і Кишиневом погіршилися.

Росія в 2000-х роках неодноразово вводила заборону або обмеження на імпорт молдавських вин. Росспоживнагляд пояснював це претензіями до якості вина. У Кишиневі говорили про політичну підоснову рішень. Останній раз заборону на імпорт молдавських вин Росія ввела в 2013 році.

У 2015 Росспоживнагляд дозволив п'яти молдавським підприємствам відновити постачання вина до Росії. До 2006 року молдавські вина займали понад 60% ринку Росії. До 2013 року Молдові вдалося відновити лише 10-12% частки своєї продукції на ринку Росії.

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон виявився єдиним іноземним головою держави, який відвідав військовий парад на Червоній Площі в Москві з нагоди 9 травня.

Додон став першим за 15 років президентом Молдови, який відвідав військовий парад в Москві.

Президент Молдавії Ігор Додон вступив на посаду глави країни 23 грудня. Згідно зі своєю передвиборчою програмою, він має намір відновити стратегічне партнерство з Росією, повернути молдавську продукцію на ринок РФ і нормалізувати співпрацю в енергетиці.